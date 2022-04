PSG : les Ultras ont déjà gâché la fête, la preuve

Zapping But! Football Club Quels sont les enjeux de la fin de saison du PSG ?

L'information est donnée par RMC. Et tend à prouver l'ampleur du malaise entre le PSG et ses supporters. En effet, et alors que les Ultras se taisent depuis plusieurs matches et n'encouragent plus, élimination en Ligue des Champions oblige, aucune festivité n'a été prévue en cas d'officialisation, demain, du 10e titre de champion de France.

Pour rappel, si Paris bat Lens, le club de la capitale sera officiellement champion de France. Un simple tour d'honneur des joueurs pourrait avoir lieu. Comme la radio le précise, le PSG devrait fêter ce sacre lors du dernier match de la saison au Parc des Princes le 21 mai prochain contre Metz. En espérant que les relations avec les Ultras se soient alors améliorées.

Pas évident...

Benjamin Danet

Rédacteur