PSG : les vraies raisons du limogeage surprise de Thomas Tuchel

« En toute honnêteté, au cours des six premiers mois, je me suis dit : “suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politicien du sport, un ministre des sports ? Où est mon rôle d’entraîneur dans un tel club maintenant ? » Si on pouvait penser que les mots très cash de Thomas Tuchel sur le PSG au micro de Sport1 avaient eu un impact direct sur la décision de QSI de limoger le technicien allemand le lendemain de la victoire contre Strasbourg (4-0), il n'en est rien.

Son sort était scellé avant l'interview à Sport1

En effet, Mohamed Bouhafsi, spécialiste Mercato de RMC Sport, confirme que la décision a été prise en amont. Si Thomas Tuchel a appris la décision de son éviction hier soir de la bouche de Leonardo, la décision était déjà prise au Qatar. D'ailleurs, la décision de le remplacer par Mauricio Pochettino était déjà faite en amont par Nasser Al-Khelaïfi.

Une importante liste de reproches

Comme l'assure le journaliste, le licenciement de Thomas Tuchel n'a aucun lien avec son interview scandale. A Paris, on lui reproche davantage des critères sportifs (certains choix comme s'entêter avec Marquinhos au milieu ou Danilo en défense), son manque d'influence sur l'équipe mais également sa communication générale. Dès lors, il n'est pas surprenant que la décision soit prise à six mois de la fin de son contrat même si ce départ va encore coûter un peu d'argent et creuser le déficit d'une saison Covid déjà difficile...