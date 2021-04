PSG : Lewandowsi (Bayern) confirme son absence pour le retour

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Quel que soit le résultat du quart de finale aller entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain ce soir, les hommes de Mauricio Pochettino peuvent se satisfaire d'une chose : Robert Lewandowski ne sera pas au Parc des Princes la semaine prochaine pour la manche retour. Le buteur polonais l'a annoncé au micro de Sky Sports Deutschland il y a quelques minutes.

Lewandowski s'est blessé avec la sélection de Pologne le 25 mars lors d'un match contre Andorre (3-0) comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Il souffre du genou droit et son absence avait initialement été fixée à quatre semaines.