PSG : vainqueur du trophée FIFA The Best 2021, Lewandowski prend sa revanche sur Messi

Pour la deuxième année consécutive, Robert Lewandowski a remporté le trophée de meilleur joueur de l’année FIFA The Best. Le buteur du Bayern Munich a devancé la star du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, et l'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah. De quoi atténuer sa déception de ne pas avoir décroché le Ballon d'Or 2021.