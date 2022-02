PSG : Ligue 1, Ligue des Champions, Messi sort de sa réserve

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

La Ligue 1

"Ce championnat a beaucoup progressé ces dernières années. Le PSG y a beaucoup contribué. C'est un championnat très compétitif où n'importe quelle équipe est capable de te battre et de te faire mal. Je vois le championnat de France comme une compétition de plus en plus équilibrée. Il est devenu de plus en plus difficile de gagner tous les matches."

La Ligue des Champions

" C'est compliqué de la gagner. Compliqué, parce que c'est une compétition qui rassemble les meilleures équipes, et ou le moindre détail, la moindre erreur peut vous éliminer. Je crois que nous avons une équipe qui peut essayer de la gagner. Nous sommes excités a cette idée et nous espérons vraiment y arriver, mais nous devons prendre les choses tranquillement. Je le répète, il est difficile de gagner la Ligue des Champions. Ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui la remporte et il faut vraiment se concentrer sur tous les détails, en pensant à être l’équipe la plus forte possible."

Rôle des attaquants

" Les attaquants ne peuvent pas seulement se contenter d'attaquer et les défenseurs seulement de défendre. Il faut former une équipe forte et unie a la fois en phase défensive et à la fois en phase offensive. C'est cette ligne directrice qui nous permettra d’être une équipe pleinement compétitive. Une équipe qui tentera de remporter la Ligue des Champions ainsi que tous les titres que nous sommes en mesure de convoiter."

