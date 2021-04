Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

C'est le choc de cette fin de saison dans la course au titre de champion de France ! Leader depuis la dernière journée, le Paris Saint-Germain reçoit ce samedi son dauphin, le LOSC, à l'occasion de la 31e journée de Ligue 1. Les deux équipes viennent de s'affronter en 8e de finale de la Coupe de France. Le PSG s'était largement imposé (3-0).

PSG - Lille sur Canal+

Di Maria face à la défense des Dogues Credit Photo - Icon Sport