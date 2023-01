PSG : Lionel Messi a fait une victime bien connue au FC Barcelone

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

On savait, vidéos à l'appui, qu'il avait bien fêté la victoire de l'Argentine en Coupe du monde. On avait vu son sens de la fête dans le vestiaire des nouveaux champions du monde avec son compatriote Lionel Messi. Mais on vient d'en apprendre un peu plus, dans des propos accordés au magazine argentin, Olé.

Lui, c'est Sergio Agüero, ancien attaquant du FC Barcelone, notamment, qui a mis un terme à sa carrière en raison de soucis médicaux. Et qui a raconté l'après-match face à l'équipe de France en finale. De toute évidence, Lionel Messi (PSG) l'a vraiment fait souffrir...."Quand je l’ai soulevé, je me suis dit : « merde, il est lourd ». À un moment donné, je n’en pouvais plus. Je ne pouvais même pas me retourner. Si je me retournais, j’allais finir à l’hôpital. Il s’en est rendu compte parce que je l’ai regardé, nous avons échangé des regards.

"Je buvais beaucoup, mais je ne mangeais pas, c’est pour que ça m’a mis un coup. À un moment, Leo s’est mis en colère et m’a dit : "stop". Qu’est-ce que tu veux dire par "stop" ? Nous sommes des champions du monde. J’étais si bien, si heureux. Et parce que j’étais heureux, l’alcool m’a eu deux fois."