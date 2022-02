PSG : Lionel Messi est retourné à Barcelone pour recevoir un trophée !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Samedi soir, Lionel Messi a réalisé l'une de ses meilleures prestations sous le maillot parisien. S'il n'a pas marqué, l'Argentin a délivré deux amours de passes décisives pour Kylian Mbappé, qui ont permis au PSG de renverser une ASSE qui avait ouvert le score. La superstar se trouve de mieux en mieux avec Neymar et le champion du monde, ce qui laisse augurer une belle fin de saison après six premiers mois difficiles en France. Mais ça n'a pas empêché la famille Messi de prendre le premier avion pour Barcelone sitôt la victoire sur les Verts consommée.

Dans la cité catalane, le septuple Ballon d'Or a fêté l'anniversaire d'Antonela Roccuzzo avec ses amis Luis Suarez et Cesc Fabregas mais il a également reçu une récompense ! En effet, la Fédération internationale d'histoire et de statistiques du football lui a remis le trophée du meilleur buteur de l'histoire avec un seul club. Entre 2004 et 2021, l'Argentin a trouvé le chemin des filets à 672 reprises avec le FC Barcelone, 27 de mieux que Pelé avec Santos. Effectivement, quoi de mieux que la cité catalane, à laquelle il reste très attaché pour recevoir ce prix ?

#FCB 🔵🔴



⚽ Con 672 Messi rompió el récord mundial de Pelé, quien anotó 645 goles con el Santoshttps://t.co/HrWjL4Qg5t — Diario SPORT (@sport) February 27, 2022