PSG : Lionel Messi et Kylian Mbappé obligés de s’éviter ?

Si Kylian Mbappé a assuré avoir tourné la page de la Coupe du Monde et ne pas vouloir faire d'histoire avec Lionel Messi après le bouillant France – Argentine (3-3, 2-4 aux tab) et les nombreuses polémiques d'après finale, le PSG donne quand même l'impression de marcher sur des œufs avec ses deux stars.

Alors que Léo Messi débarque au Bourget ce mardi à 15 heures et reprendra l'entraînement avec le PSG demain, l'Argentin ne croisera pas Kylian Mbappé au centre Ooredoo. En effet, si le Bondynois est rentré directement et a rejoué face à Strasbourg puis Lens, Mbappé – comme Achraf Hakimi d'ailleurs - s'est vu offrir quelques jours de vacances par Christophe Galtier.

En Espagne, et notamment du côté de Sport, on ne se prive pas de faire le lien entre cette gestion des temps de repos et les éventuelles frictions qui pourraient naître à Paris dans les prochaines semaines. Le lien est facile et presque une injure à l'intelligence des deux stars mais bon... Il faut bien entretenir l'illusion d'un retour de Lionel Messi au FC Barcelone pour faire rêver quelques Socios nostalgiques.