PSG : Messi s'est déjà mis tout le staff de Galtier dans la poche

Si Lionel Messi a clairement retrouvé son éclat et s'affiche déjà comme le meilleur passeur d'Europe en 2022 (16 passes décisives), l'Argentin ne se contente pas de performer sur le terrain. Motivé à l'idée de préparer le Mondial qatari avec le plus grand des sérieux, le septuple Ballon d'Or ne néglige pas non plus le petit personnel au Camp des Loges.

Messi fait des cadeaux aux membres du staff

Très investi au quotidien à l'entraînement avec Paris, Léo Messi l'est aussi avec le staff de Christophe Galtier. Loin de l'image du joueur timide et renfrogné qu'il renvoie parfois, l'Argentin se montre particulièrement avenant avec tout le monde.

Le Parisien nous apprend notamment que Messi offre régulièrement des maillots dédicacés aux membres du staff pour qu'ils fassent plaisir à leurs proches. L'Argentin prend également le temps de saluer tout l'encadrement lorsqu'il arrive au centre Ooredoo. Oui, Lionel Messi est heureux à Paris.