PSG : après l'ASSE, Messi n'a pas perdu de temps pour filer à Barcelone !

Auteur de l'un de ses meilleurs matchs en Ligue 1 avec le PSG face à l'ASSE (3-1) ce samedi soir, Lionel Messi ne s'est pas éternisé dans la Capitale française pour savourer cette belle victoire et son retour en grâce.

En effet, la Pulga a fait le choix de profiter de ses quelques heures de repos avant de préparer le match de Nice... En rentrant à Barcelone pour y fêter l'anniversaire de sa femme Antonella Roccuzzo.

Parti directement après le match, Lionel Messi est arrivé dans la nuit à l'aéroport de Barcelone où il a d'ailleurs été accueilli par quelques fans blaugranas. Des images prises aux alentours de 2 heures du matin...