PSG : loin de Paris, Messi a pris un risque insensé !

Malgré sa blessure aux ischios-jambiers et au genou contracté lors du match face au LOSC (2-1), le 29 octobre dernier, la star du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, a été convoqué par l'Argentine pour les deux prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 face à l'Uruguay, le 13 novembre, et contre le Brésil, le 17 novembre. Une convocation "insensé" pour le journaliste de Canal+, Geoffroy Garétier.

"Il va faire 20.000 km, sa forme physique est limite et discutable puis il a un peu de mal à s’imposer depuis son arrivée au PSG. Alors, je sais bien que l’Argentine c’est très important pour lui, et que sa Fédération fait le maximum. Vu que l’Argentine est en position idéale pour se qualifier, moi je pense que ça aurait été formidable qu’il puisse faire un break, se remettre et puis continuer à travailler pour s’intégrer et arriver au top avec le PSG en février-mars, là où on l’attend. Je sais très bien que c’est stérile comme débat car les joueurs partent toujours en sélection, mais encore une fois c’est totalement contre-productif. L’Argentine a neuf points d’avance sur la 5e place dans le groupe de qualification. On sait très bien qu’ils sont déjà qualifiés. N’oublions pas en plus qu’on a rajouté cette saison une nouvelle trêve fin janvier-début février, où il y aura à nouveau des voyages juste avant la Ligue des Champions. C’est complètement insensé", a-t-il déclaré sur la plateau du Late Football Club.

#SelecciónMayor Estos son los futbolistas citados 📋 por el entrenador @lioscaloni para la próxima doble fecha de Eliminatorias 🇦🇷 pic.twitter.com/0zpgfAtjMX — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 3, 2021