PSG - Lorient (2-0) : Rafinha in, Di Maria out, Tuchel délivre les bons points

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Soirée très contrastée pour le PSG. Trois jours après sa défaite au Parc contre l'OL (0-1) qui lui a fait perdre la 1ère place, le club de la capitale retrouvait son antre pour affronter Lorient. Lors des 45 premières minutes, il a servi une bouillie de football qui s'est conclue sur le score de 0-0. Ça a été légèrement mieux après la pause, Mbappé (51e s.p.) et Kean (61e) matant les Merlus mais la prestation d'ensemble n'est tout de même pas rassurante, à quatre jours d'un gros déplacement à Lille, qui verra les deux premiers s'affronter.

Neymar devrait bien être présent à Lille

Il en faudrait pourtant plus pour faire perdre son flegme à Thomas Tuchel. En conférence de presse, l'entraîneur allemand du PSG a justifié la piteuse prestation de ses troupes, tout en félicitant Rafinha et en envoyant une pique à Angel Di Maria… « J’étais très calme à la mi-temps. J’ai dit qu’il fallait être patient. On est en décembre, des matches comme ça existent… On fait des erreurs techniques, de jugement, on manque de précision mais on n’a pas manqué d’énergie et d’efforts. »

« J’ai l’impression qu’Angel a perdu un peu sa simplicité. Ce n’est pas grave… On a changé notre système dernièrement. C’est un peu plus facile en ce moment pour Rafinha. C’est juste une situation en ce moment. Je vais toujours croire en Angel, il est dans mon cœur. Quand il joue, Rafa est décisif, il est fiable. Il donne tout pour l’équipe. Il est toujours à son niveau. Il n’a pas peur de jouer. On va tout faire pour avoir Neymar contre Lille. »

Tuchel : « On va tout faire pour avoir Neymar contre Lille » #PSGFCL — Loïc Tanzi (@Tanziloic) December 16, 2020

Neymar devrait bien être présent à Lille

Il en faudrait pourtant plus pour faire perdre son flegme à Thomas Tuchel. En conférence de presse, l'entraîneur allemand du PSG a justifié la piteuse prestation de ses troupes, tout en félicitant Rafinha et en envoyant une pique à Angel Di Maria… « J’étais très calme à la mi-temps. J’ai dit qu’il fallait être patient. On est en décembre, des matches comme ça existent… On fait des erreurs techniques, de jugement, on manque de précision mais on n’a pas manqué d’énergie et d’efforts. »

« J’ai l’impression qu’Angel a perdu un peu sa simplicité. Ce n’est pas grave… On a changé notre système dernièrement. C’est un peu plus facile en ce moment pour Rafinha. C’est juste une situation en ce moment. Je vais toujours croire en Angel, il est dans mon cœur. Quand il joue, Rafa est décisif, il est fiable. Il donne tout pour l’équipe. Il est toujours à son niveau. Il n’a pas peur de jouer. On va tout faire pour avoir Neymar contre Lille. »