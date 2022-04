PSG - Lorient : les notes des Parisiens

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Gianluigi Donnarumma (5) : Attentif pour sortir loin de son but (4e, 50), il a été devancé par Moffi sur la mauvaise passe de Hakimi (56e) avant de réaliser une double intervention très peu académique (71e). Peu de travail par ailleurs.

Achraf Hakimi (6) : Le latéral marocain a bien jailli au départ du deuxième but parisien (28e) et s’est globalement montré offensivement. Mais sa passe en retrait mal assurée pour Marquinhos a coûté à Paris la réduction du score lorientaise (56e). Il a eu le mérite de bien se remettre dans son match avec plusieurs récupérations dans la foulée et une passe décisive pour Mbappé (67e).

Marquinhos (5) : Le Brésilien a vécu une première période plus que tranquille. Au retour des vestiaires, il est passé tout proche de coûter un but aux siens sur une perte de balle dans sa surface (49e), puis n’a pas pu rattraper la mauvaise passe de Hakimi sur la réduction du score (56e). Il a enfin montré un visage de patron avec un tacle de la dernière chance (71e) juste avant sa sortie pour Sergio RAMOS.

Presnel Kimpembe (5) : Le gaucher a semblé fébrile sur ses premières interventions et a été coupable d’une vilaine faute sur Abergel (57e). Pour le reste, il a plutôt bien géré la profondeur, avec plusieurs interventions aériennes propres.

Nuno Mendes (6) : Le Portugais s’est surtout mis en évidence par d’excellentes interventions défensives devant Ouattara (2e, 21e), dont une pour éviter le face à face avec Donnarumma (31e). Plus discret que d’habitude offensivement, on l’a peu vu après le retour des vestiaires.

Danilo Pereira (5) : Toujours propre et sérieux pour compenser défensivement côté droit, il a manqué le cadre de peu de la tête (6e) et s’est arraché au départ du deuxième but (28e). Replacé en sentinelle après la sortie de Paredes, son apport a été moins net. Remplacé par Thilo KEHRER (80e).

Leandro Paredes (non noté) : Intéressant dans ses couvertures et son contre-pressing, l’Argentin a quitté la pelouse sur blessure peu avant la pause (43e), touché à l’adducteur. Remplacé par Georginio WIJNALDUM.

Georginio Wijnaldum (4) : Entré en jeu à la pause, le Néerlandais n’a pas apporté grand-chose, à l’image d’une percée individuelle conclue… par une perte de balle (79e).

Idrissa Gueye (6) : Le Sénégalais a fait preuve d’agressivité dans son harcèlement, mais parfois non maîtrisée, avec plusieurs fautes évitables à la clé et un carton jaune logique (53e). Il a bien décalé Mbappé sur le deuxième but (28e).

Lionel Messi (7) : L’Argentin a énormément combiné avec ses deux partenaires d’attaque, étant très disponible dans le petit jeu. Il a servi de relais à Mbappé sur l’ouverture du score (12e) avant de passer proche d’inscrire un but exceptionnel (27e). C’est après un festival de Mbappé qu’il a marqué, au coeur d’un second acte où il s’est montré plus discret (73e).

Kylian Mbappé (10) : L’attaquant des Bleus a continué sur sa lancée : celle du meilleur joueur du monde actuel, avec d’abord une passe décisive pour Neymar sur l’ouverture du score (12e), un but avec son fameux pied droit fermé (28e), une autre réalisation en soliste pour refaire le break (67e). Et que dire de son festival individuel pour offrir, sur un plateau, le 4e but à Messi (73e). Il est même passé proche du triplé (82e)… avant de réussir le triplé de passes décisives pour Neymar (90e). Absolument sensationnel.

Neymar (7) : Disponible pour combiner avec ses compères, il a ouvert le score avec sang froid (12e). Il a également donné deux ballons de but à Messi (27e, 32e) puis s’est complètement éteint après la pause… avant de s’offrir un doublé en toute fin de rencontre, avec petit pont en bonus au départ de l’action (90e).

La rédaction

Rédacteur