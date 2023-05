PSG - Lorient : Messi accusé d'avoir giflé un Lorientais !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

En infériorité numérique durant 70 minutes suite à l'expulsion d'Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain s'est incliné ce dimanche contre Lorient (1-3) au Parc des Princes. Très discret, Lionel Messi n'avait pas sa magie habituelle lors de cette rencontre. Ce qui lui a valu une place dans notre équipe type des Flops de la 33e journée de Ligue 1.

Messi accusé à tort d'avoir giflé Abergel !

En plus d'avoir loupé son match, la star argentine est accusé d'avoir giflé Laurent Abergel durant la partie. Plusieurs vidéos dont celle ci-dessous tournent sur Twitter où beaucoup croit voir la Pulga mettre une gifle au milieu de terrain et capitaine des Merlus. Mais c'est un simple effet d'optique et Lionel Messi semble juste demander à ses coéquipiers de monter aux avants-postes.

Messi agredió ayer a un rival.



¿Medios que han publicado estas imágenes? CERO



¿Artículos en prensa hablando de lo mal ejemplo que es? CERO



¿Tertulias comentando lo intolerable de esta acción? CERO



Si lo hubiera hecho Cristiano Ronaldo sería tema del día y lo sabes. DOBLE VARA pic.twitter.com/EUBB4J9pbT — El Inmortal 🇪🇸 (@ElInmortal____) May 1, 2023

