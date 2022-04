Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Pour résumer En clôture de la 30e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain mène de deux buts à la mi-temps face à Lorient (2-0) grâce à des buts de Neymar (12e) et Kylian Mbappé (28e).

Fabien Chorlet

Rédacteur