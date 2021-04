PSG - LOSC (0-1) : Neymar est encore loin d’être tiré d’affaire

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

La commission de discipline de la Ligue va se pencher en fin d’après-midi sur l’expulsion de Neymar samedi face au LOSC (0-1) et son échauffourée avec Thiago Djalo. Ces faits ont été consignés dans les rapports des officiels.

Le fait que la star du PSG ait reçu deux avertissements constitue d’ordinaire un élément positif à l’heure de définir la sanction mais L’Équipe précise que son comportement après l’incident revêt un caractère aggravant.

Neymar déjà suspendu contre le RC Strasbourg

Si le Brésilien est automatiquement suspendu pour le déplacement à Strasbourg samedi (17h), la commission pourrait ainsi, et en tenant compte du rapport et des images, alourdir cette sanction et prolonger sa suspension. Réponse dans les prochaines heures... alors que le PSG affronte le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions (21h).