PSG – LOSC (0-1) : Tiago Djalo en dit plus sur le coup de sang de Neymar

Expulsé en même temps que Neymar samedi lors de la victoire du LOSC face au PSG, au Parc des Princes, Tiago Djalo donne sa version des faits dans O Jogo. « Je n'ai rien fait, affirme-t-il. Après cette faute, l'arbitre a sifflé et Neymar est venu m'agresser. Je suis tombé au sol. Il a essayé de me prendre le ballon et m'a frappé avec sa main sur le menton. J'ai été expulsé sans savoir pourquoi », explique le Portugais.

« Ce qui manque à Neymar, c'est d'avoir plus de respect »

Avant d'ajouter : « Dans le tunnel, Neymar en a rajouté, il m'a même jeté un autocollant au visage, Je respecte tout le monde mais j'attends du respect envers moi aussi. Nous devons nous respecter. On fait tous le même métier. Ce qui manque à Neymar, c'est ça, c'est d'avoir plus de respect. »