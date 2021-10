PSG - LOSC (2-1) : les 3 vedettes d'un match renversant

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Angel Di Maria

Auteur de la passe décisive pour l'égalisation de Marquinhos (74e) et du but de la victoire d'un plat du pied gauche à ras de terre (88e), l’ailier droit argentin, qui a été dans tous les bons coups, a incarné le réveil du PSG en seconde période.

Marquinhos

Impérial dans les duels (80% de duels remportés) et presque parfait dans la relance (96% de passes réussis), le défenseur central et capitaine parisien s’est mué en sauveur en égalisant du plat du pied droit au second poteau sur un service d’Angel Di Maria (74e).

Jonathan David

D'un tir du pied droit à bout portant, Jonathan David, qui a profité d'un bon travail de Burak Yilmaz sur le couloir gauche, a de nouveau trouvé le chemin des filets (31e). Mais malgré son 8e but inscrit cette saison, le meilleur buteur de Ligue 1 n’a pas pu éviter la défaite des siens.