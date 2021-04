PSG - LOSC : 3 grandes nouvelles calment la colère naissante de Galtier

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le choc de la 31e journée de L1 aura lieu samedi au Parc des Princes entre le PSG et le LOSC (17h). Lancées dans la course au titre, les deux équipes en sauront plus sur leurs facultés à devenir championnes de France après cette rencontre au sommet. Pour ce faire, le LOSC pourra compter sur un Domagoj Bradaric au sommet de son art. La latéral gauche, décrié depuis son arrivée à Lille, a permis à l’équipe des Espoirs croates de se qualifier en quarts de finale de l’Euro de la catégorie hier en plaçant une frappe surpuissante contre l’Angleterre (1-2). Une autre bonne nouvelle est venue calmer la rage naissante de Galtier concernant la surexposition de Burak Yilmaz avec la Turquie : le probable forfait de Marco Verratti.

Les examens passés hier par le milieu du PSG ont confirmé qu’il souffrait d’une « grosse » contusion à la cuisse gauche. « Les chances de participation du natif de Pescara au choc contre Lille sont minces. Très minces sauf si sa blessure évolue très bien dans les 48 heures, explique L’Équipe. Ce laps de temps semble très (trop) court et la prise de risques importante avec un élément qui multiplie les absences sur blessures et loupera, très probablement, samedi, sa 17e rencontre de la saison sur les 42 disputées par son équipe toutes compétitions confondues. »

Florenzi lui aussi sans doute forfait contre le LOSC

La dernière bonne nouvelle en faveur du LOSC vient du possible forfait d’Alessandro Florenzi, toujours embêté par ses adducteurs et qui a besoin de souffler. Dans cette optique, le latéral droit du PSG pourrait aussi ne pas prendre part au duel face à Lille et revenir contre le Bayern Munich mercredi en Ligue des champions.