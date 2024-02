PSG - LOSC : ça a chauffé entre deux joueurs dans les vestiaires, Campos a dû intervenir !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Ça a chauffé dans les couloirs du Parc des Princes entre le PSG et le LOSC. A la pause, alors que les Parisiens menaient 2-1, Benjamin André et Nordi Mukiele ont eu une explication, captée par les caméras du diffuseur Canal+ Foot. L'échange concerne la semelle dont le milieu de terrain du LOSC a été victime dès la 2e minute de la part du Parisien, qui n'a pas été sanctionné par l'arbitre. « Totalement maîtrisé! Totalement maîtrisé », a pesté André en prenant la direction du vestiaire, quelques mètres derrière Mukiele. « Non mais c'est scandaleux. Non mais tu ne peux pas dire que c'est scandaleux! Je n'ai pas fait exprès! »

Mukiele est alors retenu par Luis Campos. « Moi ce que je dis, c'est qu'il ne peut pas dire que c'est totalement maîtrisé », réplique le Lillois. « D'accord mais c'est avec lui! Lui (il désigne un membre du staff) ne peut pas dire que c'est scandaleux! », conclut Mukiele en rejoignant ses coéquipiers. Retrouvez toute l'actualité du PSG « Je vais te mettre un coup de tête » Peu avant le début de la rencontre, Achraf Hakimi s’était bien amusé avec Kylian Mbappé. Lorsque le Marocain lui a demandé de lui tenir son chasuble, ce dernier l’a gentiment taillé : « Lui, il croit trop que je suis son assistant ! Tu vois, c’est ça le problème », a-t-il lancé à Marquinhos. « Je vais te mettre un coup de tête, tu vas voir », a ajouté Mbappé, sous le regard d’un Hakimi tout sourire. "Lui, il croit trop que je suis son assistant !" 👀



Cet échange entre Mbappé et Hakimi quand le Marocain demande à ce que l'on tienne sa chasuble 🤣 pic.twitter.com/EnAuEc3uP5 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 10, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer À la mi-temps du choc de la 21e journée de Ligue 1 entre le PSG et le LOSC (3-1), Benjamin André et Nordi Mukiele ont eu un début d'altercation dans le couloir du Parc des Princes. Kylian Mbappé, lui, s’est bien amusé avec Achraf Hakimi.

Bastien Aubert

Rédacteur