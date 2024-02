PSG - LOSC : Daniel Riolo a assisté à un premier petit miracle à Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le PSG a bien préparé son dernier galop d’essai avant le retour de la Ligue des champions. En dominant nettement le LOSC (3-1), les hommes de Luis Enrique ont même envoyé un signal fort à la Real Sociedad.

« En termes de pressing et rythme… c’est très bien »

Daniel Riolo a livré une courte mais précieuse analyse de la prestation des joueurs du PSG en insistant sur un point crucial : le rythme imposé tout au long de la rencontre. « Équipe remaniée de façon étonnante… et pourtant en termes de pressing et rythme… c’est très bien. On n’avait pas vu un tel PSG depuis début de saison », a-t-il glissé sur X. À réitérer dès mercredi contre la Real Sociedad en Ligue des champions ?

Podcast Men's Up Life