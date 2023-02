PSG – LOSC : des insultes sont sorties de la bouche de Campos !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Les nerfs sont tendus au PSG et cela se voit ! Lors du match entre le PSG et LOSC dimanche dernier, Luis Campos, le conseiller sportif parisien, est descendu au bord du terrain lors de la rencontre pour contester les décisions arbitrales et pousser les joueurs. Un comportement qui a fait l'objet de lourdes critiques mais qui ne devrait être sanctionné. Pourtant le Portugais aurait bien dépassé les limites…

Ce mardi, Le Parisien, révèle d’autres éléments sur cet épisode, Il a mis une pression dingue sur l'arbitre. Il pestait sur toutes les décisions », a confié une personne ayant assisté à la scène. Le quotidien explique que le directeur du football aurait eu une attitude totalement insultante envers le 4e arbitre, de quoi gêner les attachés de presse du club de la capitale qui n’étaient pas loin selon la même source…