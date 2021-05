PSG, LOSC : la réaction surprenante des Dogues sur les propos de Mbappé

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

"On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes si on perd ce championnat, c'est nous qui l'aurons perdu. Pas eux qui l'auront gagné." Interrogé sur la course en titre en Ligue 1 et l'éventuel sacre du LOSC, Kylian Mbappé n'y est pas allé de mains mortes, suscitant ainsi de nombreuses réactions dans les heures qui ont suivi cette demi-finale de Coupe de France. Si le principal intéressé a tenu à tempérer ses propos sur Instagram plus tard, le vestiaire du club nordiste ne semble pas lui en vouloir.

Visiblement calmes et concentrés sur leur principal objectif dans cette fin de saison haletante, les hommes de Christophe Galtier n'ont pas tenu à polémiquer. "Franchement on s’en fout, confie un joueur. On est concentrés sur nous-mêmes et sur notre objectif de gagner le titre, rien de plus. C’est plus une maladresse qu’autre chose. Mbappé est un bon mec sur le terrain. Ce qu’il dit n’est pas dit pour nous critiquer ou nous blesser", aurait ainsi lancé un Dogue dans des propos accordés à RMC Sport.

Un autre membre du vestiaire lillois aurait également révélé le fond de sa pensée. "On fait une saison magnifique, maintenant on doit terminer le travail. Mbappé a le droit de le penser. Nous aussi, si nous avions perdu moins de matchs, comme contre Nîmes, nous aurions plus de points. Après ce qu’il dit est légitime, le PSG n’est pas fait pour perdre autant dans la saison." Pas de rancune, donc.