PSG - LOSC : le verdict est tombé pour Marquinhos et Hakimi !

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Quatre jours après sa défaite contre le Bayern Munich (0-1) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG va recevoir Lille, dimanche à 13h, à l’occasion de la 24ème journée de Ligue 1. Le club de la capitale a communiqué son groupe et comme annoncé, Achraf Hakimi et Marquinhos sont forfaits. Les deux défenseurs sont blessés. Un nouveau casse-tête en perspective pour Christophe Galtier, de plus en plus fragilisé.