PSG - LOSC : Luis Enrique donne une autre grande nouvelle pour Mbappé avant la Real Sociedad

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le PSG a prouvé hier qu’il n’avait pas besoin de Kylian Mbappé pour vivre. Solides vainqueurs du LOSC au Parc des Princes (3-1), les hommes de Luis Enrique peuvent désormais avancer en rangs serrés en 8es de finale aller de la Ligue des champions mercredi contre la Real Sociedad. Mbappé (25 ans) sera là, lui qui a été préservé hier par le staff du PSG. Et il sera en pleine possession de ses moyens.

« Kylian sera à 100% mercredi »

« Kylian va bien mais on n’a pas pris de risques. Si ça avait été une finale, il aurait joué, mais il sera à 100% mercredi, a rassuré Luis Enrique en conférence de presse sans donner plus de précisions sur son onze de départ. Je ne sais pas encore qui jouera. Je le décide le jour du match, après avoir vu l’entraînement. J’insiste mais l’entraînement est important. On va se servir de cette performance face à l’une des équipes les plus complètes, qui ressemble à la Real Sociedad, pour le match de mercredi. Ça va être difficile mais c’est une compétition qui nous attire. J’espère qu’on pourra donner du plaisir aux supporters. »

Podcast Men's Up Life