PSG – LOSC : Luis Enrique valide son dernier galop d’essai avant la C1 et évoque le cas Mbappé

Luis Enrique : « On est prêt pour disputer la Ligue des Champions. Autant du point de vue défensif qu’offensif, on a été très bon. Lille est l’une des équipes qui se crée le plus de situations mais ce soir, on ne leur a pas trop laissé d’occasions. Sincèrement, on a été très bon.

Sur le turn-over ? Quand on joue des matchs tous les trois jours, l’objectif est de contrôler le mieux. Nous sommes très exigeants et nous cherchons que la plupart des joueurs aillent jusqu’à leur limite. Ce soir, j’ai vu une version très intense de l’équipe, très compétitive. C’est vrai que c’est un véritable plaisir de voir l’attitude des joueurs.

« Mbappé ? On n’a pas voulu prendre de risques »

Sur une échelle de 1 à 10 comment je sens le match de mercredi face à la Real Sociedad ? Le mieux, c’est d’en profiter. Ce que je constate ici, c’est qu’il y a beaucoup de tension avec la Ligue des Champions. Le but n’est pas d’avoir de la tension mais de jouer la compétition en se disant que c’est magnifique. Relax, l’équipe va très bien et on est préparé. Je suis plus zen que d’habitude ? Quand un entraîneur voit ses joueurs prendre du plaisir, indépendamment de qui joue, c’et ça…

La Real Sociedad est une équipe qui joue très bien au ballon et qui a un coach qui aime le jeu. On a eu la chance de jouer Brest et Lille avant de les affronter. Ils ont été les sparring-partners parfaits. Il faudra faire un bon pressing, sinon ils vont poser leur jeu. La Real Sociedad est une belle équipe mais nous avons confiance en nous, en notre stade et en nos supporters.

La cheville de Kylian Mbappé ? On n’a pas voulu prendre de risques. On aurait pu le faire mais cela n’avait aucun sens comme vous l’avez vu. Si ça avait été plus compliqué, bien sûr qu’il aurait joué mais je crois que ça a été très intéressant de sa part et de la mienne de nous préparer pour mercredi. »

