PSG - LOSC : nouveau coup dur pour Mbappé ?

Luis Enrique n’a pas voulu le dire haut et fort mais l’hypothèse de voir une équipe du PSG remaniée contre le LOSC existe ce soir au Parc des Princes (21h). Selon L’Équipe, plusieurs légères modifications dans son onze de départ pourraient être effectuées. Lucas Hernandez, suspendu contre le Stade Brestois, devrait ainsi retrouver une place de titulaire. Un des enjeux de la soirée concerne la composition du milieu de terrain en vue de mercredi et le choc de Ligue des Champions contre la Real Sociedad (21h).

Mbappé ménagé avant la C1 ?

Si Warren Zaïre-Emery est assuré d’être là face aux Basques, Vitinha, Manuel Ugarte et Fabian Ruiz se disputent les deux autres places. Aux avant-postes, les nouvelles sont rassurantes pour la cheville gauche de Kylian Mbappé, resté au chaud lors de l’entraînement d’hier, mais « ces dernières heures, l’idée était de ne prendre aucun risque et de le ménager au coup d’envoi. » Si le Bondynois fait banquette, Randal Kolo Muani, Marco Asensio ou Gonçalo Ramosse se verra offrir une occasion de revenir dans le jeu et de marquer des points.

