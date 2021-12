PSG, LOSC, Real Madrid : le tirage des 8es de finale de la Ligue des Champions sera refait (officiel)

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions a eu lieu ce lundi midi à Nyon. Mais alors que le Paris Saint-Germain et le LOSC ont hérité respectivement de Manchester United et Chelsea, trois erreurs ont été commises lors du tirage.

En effet, le boule de MU a été tirée pour Villarreal alors qu'ils étaient issus du même groupe, la boule de Liverpool a été incluse dans le tirage de l'Atlético Madrid, pourtant issu du même groupe, et la boule de MU n'a pas été incluse dans le tirage de l'Atlético Madrid. Une enquête a donc été ouverte et l'UEFA vient d'annoncer que le tirage au sort est déclaré nul et qu'il sera intégralement refait à 15h.

As a result of this, the draw has been declared void and will be entirely redone at 1500 CET.