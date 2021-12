PSG, LOSC, Real Madrid : toutes les affiches des 8es de finale de la Ligue des Champions

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

C'est l'ancien joueur russe d'Arsenal Andreï Arshavin qui a procédé au tirage au sort de la Ligue des champions. Les affiches des huitièmes de finale aller auront lieu les 15-16 et 22-23 février, et les matches retour les 8-9 et 15-16 mars.

Les affiches des 8es de finale :

Benfica Lisbonne - Real Madrid

Villarreal - Manchester City

Atlético Madrid - Bayern Munich

Salzbourg - Liverpool

Inter Milan - Ajax Amsterdam

Sporting Portugal - Juventus Turin

Chelsea - LOSC

PSG - Manchester United