PSG - LOSC : un Paris bis assure avant la C1, les Tops et les Flops du choc

Les Tops :

Dembélé (7) : il ne marque pas et c’est bien son seul défaut ! L’ancien du Barça se dépouille pour récupérer les ballons hauts, il élimine et offre même une offrande à Gonçalo Ramos pour le 1-1 (10’). Une heure très concluante jusqu’à son remplacement par Barcola (61’), psseur décisif pour Randal Kolo Muani après avoir déposé Ismaïly (80’).

G.Ramos (6) : son profil rappelle incontestablement Mauro Icardi et le Portugais participe assez peu au jeu mais on lui demande de marquer (10’) et de se créer des occasions (45’+2) et il le fait. Toujours bien placé et auteur d’un gros travail au pressing. Sorti sous les applaudissements à la 74’ minute.

T. Santos (7) : le Portugais a fait vivre un cauchemar à Beraldo dans son couloir droit. En tête des ballons gagnés sur ce match.

Chevalier (6) : s’il ne peut pas grand-chose sur les deux buts parisiens, le portier lillois a sorti deux parades sublimes à 2-1 devant Gonçalo Ramos (45’+2) et Randal Kolo Muani (73’). On l'a aussi vu décisif pour éviter le 4-1 devant Barcola (85').

Les Flops :

Alexsandro (2) : pas dans un grand match, le défenseur des Dogues a d’abord perdu la balle sur une récupération haute de Dembélé sur l’égalisation (10’) avant de détourner dans ses filets le centre mou de Fabian Ruiz (17’). Sanctionné d’un carton jaune après s’être fait enrhumer par Mukiele.

Bentaleb (4) : à contre-temps et peu concentré, l’Algérien n’est pas encore complètement rentré de sa CAN.

Beraldo (3) : à gauche, ce n’est vraiment pas ça pour le Brésilien ! L’ancien du FC Sao Paulo se fait prendre comme un bleu par Tiago Santos sur l’ouverture du score de Yusuf Yazici (6’).

