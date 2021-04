PSG - LOSC : une statistique très étonnante à l'approche du choc

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Certes, et aucun amateur éclaire de ballon rond ne l'a oublié, la dernière rencontre opposant le PSG au LOSC a été une formalité pour les joueurs du PSG. C'était il y a quelques jours, seulement, et en Coupe de France, avec une victoire nette et sans bavure des Parisiens sur le score de 3-0. Samedi, à 17 heures, place à la Ligue 1 et à un match très attendu entre les deux formations ans la course au titre de champion de France.

Intéressant, d'ailleurs, de constater que c'est le LOSC, si l'on s'en réfère aux chiffres, qui présente les meilleurs arguments. Pour quelles raisons ? Tout d'abord parce que le club de la capitale reste sur deux défaites consécutives à domicile en Ligue 1 (0-2 contre Monaco, 1-2 face au FC Nantes). Pas vraiment une habitude maison, puisqu'il s'agit de la pire série du PSG au Parc depuis novembre 2012. Ensuite, parce que le LOSC, en terrain adverse, c'est très, très fort.

Ainsi, et comme le rappelle le site officiel du club, seuls l’Atlético de Madrid et l’Inter Milan, avec deux défaites, se sont inclinés moins souvent que le LOSC dans les 5 grands championnats européens cette saison (3 défaites). Par ailleurs, le LOSC n'a perdu qu’un seul de ses 17 derniers déplacements en Ligue 1 (12 victoires, 4 nuls), à Brest (2-3).