PSG : Lucas Moura déclare sa flamme à Paris

Arrivé de Sao Paulo en janvier 2013 pour 40 M€, Lucas Moura a été l'une des premières grosses recrues de l'ère qatarie au PSG. L'ailier brésilien a réussi quelques actions d'anthologie (contre l'OM notamment), marqué des buts spectaculaires, mais il n'a jamais confirmé les promesses que son talent avait générées au début de sa carrière. Il a donc été vendu à Tottenham en janvier 2018 pour 28 M€. Revenu à Sao Paulo il y a un an, Moura a accordé une interview au média du club de la capitale dans laquelle il a évoqué son impact à Paris.

"Je sais que je fais partie de l’histoire d’un club comme le Paris Saint-Germain"

"J’ai marqué de beaux buts, oui, je me souviens d’un à Saint-Etienne, il y a eu cette action contre Marseille, et puis le match à Arsenal en Champions League. J’ai beaucoup de beaux souvenirs. Mon statut au PSG ? C’est difficile de penser comme cela. Tout s’est passé très vite finalement, cinq saisons exceptionnelles… Je sais que je fais partie de l’histoire d’un club comme le Paris Saint-Germain. C’est déjà un très beau cadeau pour moi. De grands joueurs ont joué à Paris, et je fais partie de cette histoire, j’ai gagné beaucoup de titres, j’ai marqué des buts, j’en suis très fier."

