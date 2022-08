PSG : Lucia, Madame Fabian Ruiz, va faire de l'ombre à Wanda Nara

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Si Wanda Nara demeure avec Antonela Roccuzzo (Madame Messi) la reine incontestée des WAG's du PSG, la sulfureuse argentine va bientôt voir débarquer une sérieuse rivale lorsqu'il s'agit de dévoiler son corps : Lucia, la compagne de Fabian Ruiz. Connue sur Instagram sous le nom de « Lulu pride », la belle Espagnole aime aussi s'afficher en petite tenue. S'ils ne sont que 15 000 à suivre aujourd'hui la compagne du milieu de terrain de Naples, on imagine que le score va exploser à sa venue au PSG. Voici Lucia Ruiz, Madame Fabian Ruiz : Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lulupride (@lulupride__)

Lucia Ruiz, Madame Fabian Ruiz Fabian Ruiz ne débarquera pas au PSG tout seul. Le milieu espagnol est en couple depuis longtemps avec la sublime Lucia, aka « Lulu pride » sur Instagram. Présentation d'une jolie plante qui n'a pas peur de se montrer...

Alexandre Corboz

Rédacteur

Podcast Men's Up Life