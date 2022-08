PSG : Luis Campos n’a pas tardé pour recarder Mbappé et Neymar

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris avance ses pions pour un brésilien de l'Ajax

Lors de la large victoire du club de la capitale contre Montpellier (5-2), samedi dernier, Neymar et Kylian Mbappé ont eu une petite mésentente, liée à un penalty. Alors que la polémique autour de cette supposée tension monte de plus en plus, notamment avec les révélations de Romain Molina, Luis Campos a rapidement pris les devants pour régler le problème.

Une réunion dès dimanche

Selon les informations du quotidien “Le Parisien“, Luis Campos a réuni Neymar et Kylian Mbappé, dimanche après l’entraînement au camp des Loges. Avec Christophe Galtier à ses côtés, il a recadré les deux joueurs en indiquant que leur attitude ne devait pas nuire aux performances de l'équipe. Il aurait aussi ajouté que “le linge-sale devait se laver en famille et pas sur le terrain, devant les caméras“.

Les likes de Neymar, sur Twitter, ont aussi été pointés du doigt lors de cette réunion.