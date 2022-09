PSG : Luis Campos prêt à faire le ménage en interne, Henrique dans son viseur ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Ce vendredi, au lendemain de la fermeture du Mercato, RMC consacre un article aux relations entre Luis Campos et Antero Henrique, au PSG. Celles-ci seraient de plus en plus froides. « Le Paris Saint-Germain avait un défi sur ce mercato d'été: vendre tous les joueurs jugés "indésirables" tout en se renforçant sur chaque ligne. Le marché des transferts a officiellement fermé ses portes ce jeudi soir. Le bilan n’est pas forcément positif et les tensions entre les deux hommes forts du sportif, Luis Campos et Antero Henrique, sont désormais connues de tous », croit savoir le média, qui écrit aussi que « La non venue de Milan Skriniar, qui avait donné son accord à Paris dès les premiers jours du mercato, est un échec qui risque de laisser des traces. Notamment dans la relation entre Luis Campos et Antero Henrique. »

Campos pousserait vers la sortie les proches d'Henrique

Et à RMC d'ajouter...« De source proche du PSG, Luis Campos n’hésite pas à pousser vers la sortie certains salariés proches d’Henrique. Ce dernier n’est pas plus inquiet que cela. Il a été nommé directement à Doha et sait à qui il doit rendre des comptes. Néanmoins, sa position est inconfortable, sans véritable allié comme peut en avoir Campos avec Galtier. D’ailleurs, au moment de se projeter vers le mercato d’hiver, le coach esquissait assez facilement le nom de Luis Campos et celui de son président. Pas un mot pour Antero Henrique. »