PSG : Luis Enrique a reçu une première bonne nouvelle avant Monaco

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Enfin une bonne nouvelle au PSG. S’il semble déjà avoir la parade à l’absence de Warren Zaïre-Emery jusqu’en 2024, Luis Enrique pourra compter sur Manuel Ugarte, dès ce vendredi au Parc, pour le choc contre l’AS Monaco (21h). Suspendu pour le dernier match de l’Uruguay, le milieu de 22 ans sera de retour demain à Paris et reprendra l’entraînement ce mercredi.

Ugarte veut jouer contre l'AS Mo,aco

« Manuel Ugarte sera de retour demain à Paris et reprendra l’entraînement mercredi, avance l’insider parisien Djamel sur X. Le joueur est, de son côté, prêt à démarrer vendredi face à Monaco. Ça sera donc à Luis Enrique et son staff de trancher quant à une titularisation ou non. » Pour mémoire, Ugarte s'était pris le bec avec Lionel Messi dans la nuit de vendredi à samedi dernier...

🔴🔵 Manuel Ugarte sera de retour demain à Paris et reprendra l’entraînement mercredi. 🇺🇾✈️



Le joueur est, de son côté, prêt à démarrer vendredi face à Monaco. Ça sera donc à Luis Enrique et son staff de trancher quant à une titularisation ou non. ⏳ — Djamel 🇵🇸 (@Djaameel_) November 20, 2023

Podcast Men's Up Life