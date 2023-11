PSG : Luis Enrique absout Donnarumma et titille encore son équipe après Monaco

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Adepte du contre-pied, Luis Enrique avait trouvé le moyen de tancer Kylian Mbappé après son triplé réussi à Reims (3-0) juste avant la trêve internationale. Il avait également passé une soufflante à Gianluigi Donnarumma un soir de carton à Lyon (4-1) pour un jeu au pied jugé mauvais. On pouvait donc s'attendre à ce qu'il trouve à redire suite au large succès de ses troupes sur Monaco (5-2) hier soir. Mais non. Pour une fois, l'Espagnol a fait preuve de sobriété dans ses commentaires, félicitant ses joueurs pour le spectacle. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PSG "Ce serait idiot de penser que les joueurs ne peuvent pas donner plus" Il a même absout Donnarumma pour son énorme boulette sur le premier but encaissé : "Le foot est un sport fait d'erreurs. Le problème est que, quand c'est un attaquant ou un milieu, ce n'est pas grave, quand c'est un gardien, ça se voit beaucoup plus. Le plus important pour moi est que mes joueurs réalisent sur le terrain ce que je leur demande. "Gigio" a été superbe. Il s'est relevé après une erreur. Moi, je commets des erreurs à chaque match. Je suis enchanté de son rendement". Mais, chassez le naturel, il revient au galop, l'Espagnol a tout de même trouvé un moyen de piquer légèrement ses troupes après une prestation pourtant aboutie : "Quand on a la chance d'avoir un tel effectif, ce serait idiot de penser que les joueurs ne peuvent pas donner plus à chaque match". Ouf... Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24 Le Parc des Princes célébrait ce soir les 5️⃣0️⃣ ans du premier match du Paris Saint-Germain dans son stade ! ❤️💙#PSGASM pic.twitter.com/bWavE2lpCB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 24, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, s'est montré enchanté par la prestation de son équipe face à l'AS Monaco (5-2) hier soir. Il n'en voulait pas à son gardien, Gianluigi Donnarumma, pour son erreur de relance sur le premier but concédé mais estime que ses hommes peuvent faire encore mieux.

Raphaël Nouet

Rédacteur