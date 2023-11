PSG : Luis Enrique chasse la polémique sur les blessés et défend la Ligue 1

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Sur Monaco

« Monaco est une équipe qui me plaît, elle ne calcule pas. Elle a un pressing haut avec un bon bloc défensif et un niveau offensif élevé. Est-ce que c'est un tournant ? C'est important de gagner parce que c'est un rival direct mais il reste beaucoup de matchs à jouer. Ce n'est pas particulièrement décisif. Match difficile mais je n'ai pas vu de match facile en Ligue 1. »

Sur la place de leader et l’objectif L1

« C'est toujours mieux d'être premier que deuxième. Je ne sais pas si ça donne plus de sérénité. L'objectif est de gagner le championnat. C'est un objectif très ambitieux. On a des matchs de Ligue des Champions qui vont déterminer si on passe ou pas, mais les matchs de L1 sont aussi très importants. On veut des bons résultats ».

« Nous avons un bel effectif, je m’adapte »

Sur les blessures de Zaïre-Emery et Marquinhos

« C'est une polémique dans laquelle je ne veux pas entrer. Le calendrier est comme qu'il est. Je fais mon travail comme entraîneur, je contrôle ce que je peux contrôler. L'équipe a des ressources suffisantes. C'est le calendrier, des gens ont décidé qu'il serait ainsi. Je m'adapte. J'espère que tous les blessés récupéreront le plus vite possible. J’ai le meilleur effectif du championnat. À chaque blessure on est triste car le joueur ne pourra pas jouer, mais nous avons un bel effectif. »

Sur Kimpembe et les retours de blessures

« Je ne suis pas médecin, mais depuis deux semaines il s'entraîne avec tout le monde, il va très bien. Très envie qu'il revienne complètement dans le groupe. Il faut suivre le processus. Pour ce qui est de Danilo et Marco Asensio, ils sont à ma disposition demain ».

Sur le niveau de la Ligue 1

« Un championnat ennuyeux ? Pour moi non ! Je vois des matchs très ouverts. La Ligue 1 est bien meilleure que ce que je pensais. Je pense que ce championnat a des bons joueurs, qui partent ensuite dans de très bons championnats comme la Premier League ».

Sur l’option d’achat levée de Gonçalo Ramos

« C’est une bonne nouvelle d'avoir levé son option d'achat ! Je suis très content, c'est un joueur d'avenir. Il peut faire face à des situations de jeu diverses »

