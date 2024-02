PSG : Luis Enrique craint le FC Nantes et fait une annonce spéciale sur Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Sur le départ annoncé de Mbappé

« Je n’ai aucune information à vous donner sur ce thème. Je ne veux pas toucher au sujet Mbappé jusqu’à ce que les parties impliquées se prononcent. Quand ils parleront, je parlerai. L’ambiance à l’entraînement était normale, sans nouveauté. »

Le niveau du FC Nantes

« Nantes n’est pas forcément sur une dynamique positive mais reste sur une belle victoire. Il faudra se méfier de cette équipe. J»attends un match totalement différent de celui contre la Real Sociedad; C’est une équipe bien organisée défensivement avec l’idée de faire mal en transition. C’est un match difficile à l’extérieur. »

Barcola bientôt en équipe de France ?

« L’hypothèse Barcola en Équipe de France ? Très bien, merci (de changer du sujet Mbappé) ! Avant de travailler ici, ma dernière équipe était la sélection espagnole. Et j’ai beaucoup apprécié qu’on ne parle pas de moi. Et je ne vais donc pas parler de Mr Deschamps. »

Le retour de Nuno Mendes

« Nuno Mendes revient progressivement et c’est une très bonne nouvelle même s’il ne sera pas disponible pour le match à Nantes. C’est un joueur top à son poste et j’espère qu’il pourra prendre du plaisir après sa terrible blessure. Le moment approche, j’espère que sera le plus tôt possible. »

