PSG : Luis Enrique déjà interpellé par plusieurs joueurs rebelles ?

Parti en stage en Asie cet été avec le PSG, Luis Enrique n’aurait pas été déçu de qu’il a vu sur place. Et pour cause : certains de ses joueurs auraient ouvertement montré que leur hygiène de vie n’était pas des plus rigoureuses.

Des joueurs attrapés clope au bec ?

« Cet été, beaucoup de choses se sont passés au Japon côté PSG, des choses qui ont ‘interpellé’ Luis Enrique et son staff, assure le compte Sports Zone sur Twitter. Le staff a par exemple pris acte de l’hygiène de vie de certains joueurs, attrapés ‘clope au bec’. » On pense évidemment à Marco Verratti, réputé pour brûler la vie par les deux bouts, poussé vers la sortie par Luis Enrique et parti depuis au Qatar poursuivre sa carrière.

