PSG : Luis Enrique envoie un message salé au Qatar et évoque déjà son avenir

Le début de saison de son équipe

"Je ne sais pas comment vous le ressentez de l'extérieur. On n'a pas très bien commencé la saison, mais dès que j'arrive dans un club, ça se passe souvent comme ça, il y a beaucoup d'informations à faire passer, des concepts à assimiler."

"Quand un club est obsédé par quelque chose, ce n'est jamais bon signe"

L'obsession de ses dirigeants pour la Ligue des Champions

"Quand un club est obsédé par quelque chose, ce n'est jamais bon signe. Il faut avoir de l'ambition mais l'obsession ne marche pas dans aucun secteur de la vie. Il faut attendre de voir comment la compétition se lance, le foot est un sport merveilleux, tous les résultats sont possibles. Tu peux jouer un match incroyable et perdre, mal jouer et gagner. En tant que club, nous jouons toutes les compétitions pour les gagner, c'est l'objectif. Il est très ambitieux mais c'est nécessaire."

Le départ de Verratti

"Je suis très satisfait du milieu de terrain"

"Je ne m'inquiète pas pour mon poste"

Son avenir

"Je ne m'inquiète pas pour mon poste. Ma manière de fonctionner est pour moi. Si les résultats sont mauvais, on verra. Je me concentre sur mon équipe."

Dembélé

"C'est curieux, j'en suis convaincu, je pense qu'il peut jouer dans l'axe et dans les couloirs quel que soit le système. En fonction des situations, non change les postes. Les meilleurs joueurs comme lui peuvent jouer à n'importe pas quel poste. Mais on ne joue pas avec un joueur en soutien de l'attaquant de pointe."

Ugarte

"C'est une grande arrivée au sein du club, Luis Campos a bien travaillé. C'est une des grandes surprises du début de saison."

Mbappé peut-il faire gagner la Ligue des Champions au PSG ?

"Il faut une grande équipe, pas seulement onze joueurs mais 23. Il faut être humble quand il faut être humble, ambitieux sur le terrain et solidaire avec l'équipe."

Propos retranscrits par RMC Sport.

🎙 Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund: pre match press conference 🔴🔵 https://t.co/pM6Ik1tSjp — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 18, 2023

