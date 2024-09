PSG : Luis Enrique et ses joueurs proches d'un record historique

Tout va bien au PSG. En Ligue 1 comme en Ligue des Champions d'ailleurs. Hier soir, au Parc des Princes, les joueurs de Luis Enrique ont signé un 5e succès en 6 journées aux dépens du Stade Rennais. Le bilan est si bon qu'il se confirme avec une différence de buts de +15, chiffre assez rare à ce stade de la saison.

Mieux en 2017-2018

En C1, et en dépit d'un but marqué en toute fin de match, le club de la capitale a également obtenu une précieuse victoire face aux Espagnols de Gérone, ce qui donne 6 victoires et 1 match nul toutes compétitions confondues. Anecdotique ? Pas vraiment, non. Car comme le souligne le compte X Statdufoot, le PSG a réalisé qu'à une seule reprise dans toute son histoire un tel début de saison.

C'était en 2017-2018 avec 7 matches et autant de victoires.

Le @PSG_inside compte un bilan de 6 victoires et 1 match nul après ses 7 premiers matchs officiels cette saison.



