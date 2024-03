PSG : Luis Enrique fait une annonce retentissante sur Mbappé avant la Real Sociedad

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Est-ce qu'il pourrait gérer Mbappé de la même manière en Ligue des Champions qu'en Ligue 1 ?

"Oui, bien sûr. Pourquoi pas ?"

L'avance des deux buts

"On la gère normalement. Le scénario est très attractif, la ville et la compétition vont suivre ce moment avec hâte. On va avoir un entrainement spécial, veille du match et sur la pelouse où on va jouer."

La gestion de Mbappé

"Ce que j'espère de l'équipe c'est qu'elle soit à la hauteur du rendez-vous. Affronter le match comme on l'a fait. Je vois que l'équipe a de la confiance. On a l'objectif de gagner le match et ce sera compliqué."

Nuno Mendes et une possible titularisation

"On suit le processus normal avec lui pour sa progression. Il pourra être titulaire mais pas pour jouer tout le match. Nous sommes contents car il a un niveau offensif et défensif top. Nous sommes aussi contents pour lui parce qu'une longue absence c'est toujours compliqué."

Mbappé et son attitude

"Je crois que le match de mardi est aussi important donc il n'y a pas d'autre commentaire à faire."

L'expérience de la remontada avec le Barça en 2017

"Si on fait la même chose qu'au match aller ce sera 2-0. On connait tous la théorie mais quand tu joues à l'extérieur, tout peut se passer. Un but peut changer les choses, on va se préparer à tout. L'ambiance du stade peut changer les choses. On rêve de cette qualification, on va être professionnels. On veut être très bons en attaque et en défense. On va jouer avec ambition, il ne faut pas spéculer. Voilà mon message aux joueurs: gagner le match. Gagner le match c'est la clé pour que le match ne soit pas compliqué. Mais cela sera difficile quoiqu'il arrive."

Est-ce-que la gestion de Mbappé affecte l'équipe ?

"On le gère d'une façon très facile, il faut accepter les questions des journalistes mais moi je réponds comme je veux."

