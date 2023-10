PSG : Luis Enrique fait une grande annonce sur Mbappé et pousse un coup de gueule avant Newcastle

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Newcastle "Newcastle personne n'en voulait dans ce chapeau 4. C'est une équipe de très haut niveau avec des joueurs de très haut niveau. Ils pressent bien et on de bonnes idées footballistiques très complètes. Devant, ils vont jouer devant leur public." Dembélé "Je pense sincèrement qu'elle est très bonne. Il peut jouer sur les deux côtés ou dans l'axe. Il peut faire des différences, il a surtout joué à droit, il crée beaucoup de danger. Il est très rapide. Il s'adapte bien, je suis certain qu'il va marquer des buts cette saison et contribuer encore plus avec des passes décisives. Il a bonne progression mais il a encore de la marge pour s'améliorer." VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PARIS SAINT-GERMAIN "Je sens Mbappé à 100%" La condition physique de Mbappé "Je sens Kylian Mbappé à 100%." Son coup de gueule après l'absence d'Ugarte à Clermont "Il y a un travail de création d'équipe. Créer une équipe ce n'est pas mettre les joueurs à chaque minute de chaque match. C'est facile de dire après que Manuel Ugarte aurait dû jouer à Clermont. Ce n'est pas une manière de construire une équipe. On doit prendre des décisions que les gens ne comprendront pas toujours. J'essaye de créer un groupe avec 23 titulaires et pas seulement 11." Propos retranscrits par RMC Sport. ⚽️🎙 Newcastle United - Paris Saint-Germain : La conf' de presse et l'entraînement de veille de match 🔴🔵 https://t.co/RjjBRHAX5q — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 3, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, était présent ce mardi en conférence de presse à la veille du deuxième match de poule de la Ligue des Champions face à Newcastle. Retrouvez ci-dessus ce qu'il fallait en retenir.

Fabien Chorlet

Rédacteur