PSG : Luis Enrique, Mbappé et consorts égalent un très vieux record

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Certes, l'actualité du PSG est depuis quelques jours consacrée au départ de son meilleur élément, Kylian Mbappé. Et ce n'est pas le succès des joueurs de Luis Enrique à Nantes, hier soir samedi, qui est venu changer la donne.

Presque dix ans

Reste néanmoins une évidence : le PSG est cette saison encore extrêmement solide. En dépit de certaines critiques, lues et entendues, sur le coaching de Luis Enrique, les faits sont là : Paris n'a plus perdu à l'extérieur depuis maintenant dix-huit rencontres. Avec 14 victoires et 4 matches nuls. Il faut remonter à loin pour trouver trace d'une telle série : entre avril 2015 et février 2016.

Le @PSG_inside n'a perdu aucun de ses 18 derniers matchs à l'extérieur en @Ligue1UberEats (14 victoires, 4 nuls). Il égale la meilleure série de son histoire en déplacement dans l'élite (18 également d'avril 2015 à février 2016). #FCNPSG — Stats Foot (@Statsdufoot) February 17, 2024

