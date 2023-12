PSG : Luis Enrique n’épargne pas ses joueurs avant Dortmund

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Après le succès étriqué (2-1) face au FC Nantes, Kylian Mbappé et ses partenaires se sont retrouvés au Campus PSG à Poissy hier matin pour le traditionnel décrassage de lendemain de match. Les titulaires ont eu droit à des soins et de la récupération, le reste de l’effectif à une séance plus dense.

Première bonne nouvelle : aucun bobo majeur n’a été relevé après la rencontre contre les Canaris, ce qui doit soulager Luis Enrique et son staff. Marquinhos et Zaïre-Emery ont pu retrouver du rythme samedi soir en jouant une heure pour le Brésilien et une grosse demi-heure pour le Français après leurs blessures respectives, à l’adducteur et à une cheville.

Le PSG ne lâche rien

Tout cela semble encourageant en vue du duel contre le Borussia où le PSG jouera sa qualification pour les 8es de finale de l’épreuve. Pour ce déplacement en Allemagne, les Parisiens partiront mardi matin de Paris. En attendant, Luis Enrique ne leur accordé aucun répit : ils se sont entraînés ce matin à Poissy et en feront de même demain au Signal Iduna Park à 18h30.

