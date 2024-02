PSG : Luis Enrique ne pourrait plus voir Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Kylian Mbappé (25 ans) va dîner avec Emmanuel Macron et l’émir du Qatar ce soir à Paris. L’ocacsion d’entendre une dernière fois le propriétaire du PSG tenter de le retenir dans la capitale cet été ? A priori, non. En revanche, la star du PSG pourrait se repasser en boucle les propos de Christophe Dugarry au sujet de ce que penserait Luis Enrique à son égard.

« Je pense que Luis Enrique n’aime pas Mbappé »

« Je pense que Luis Enrique n’aime pas Kylian Mbappé, a-t-il lâché sur RMC Sport. Il n’aime pas sa façon de jouer et son attitude. Est-ce que c’est parce que Luis Enrique a un égo surdimensionné et qu’il veut être la star ou qu’il a une certaine vision espagnole du foot ? Je n’en sais rien. Il l’a bien masqué? Il n’a pas le choix. Un coup, il l’a mis à droite, un coup à gauche, un coup devant. Il y a toujours eu des petites phrases… Après, Kylian Mbappé peut lui dire: ‘Tu me sors, mais je vais te montrer que je suis le plus fort et que je vais te faire gagner parce que j’ai envie de bien finir', et Luis Enrique a le droit aussi de le bousculer un peu, parce que les de Kylian Mbappé sont largement insuffisantes. Donc, voilà je pense que ça peut être gagnant-gagnant. »

Podcast Men's Up Life