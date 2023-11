PSG : Luis Enrique prépare une révolution autour de Mbappé dans son onze

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le PSG a pris les rênes de la Ligue 1. Il a ainsi fallu attendre la 12e journée pour voir le champion de France doubler l’OGC Nice et arriver plus serein à la trêve internationale. Étant donné que Luis Enrique n’est pas du genre à se contenter de si peu, un grand chamboulement est déjà programmé pour la rentrée à Monaco le 24 novembre prochain. Selon RMC Sport, le coach du PSG songe à opter plus souvent pour un dispositif avec un faux 9 en attaque.

Ramos sacrifié ?

Les deux options sont Lee Kang-in, qui a une belle connexion avec Kylian Mbappé, et Marco Asensio. Ce faisant, Gonçalo Ramos serait rétrogradé dans la hiérarchie. Randal Kolo Muani a pour sa part l’avantage de pouvoir jouer à droite, ce qui ferait de lui une option pour alterner avec Ousmane Dembélé. Luis Enrique serait en pleine réflexion sur cette mini-révolution dans son onze.

🔴🔵 Le repositionnement de Kang-in Lee en faux 9, lors de la deuxième période du PSG à Reims samedi en Ligue 1, conforte le staff parisien dans ses intentions de renouveler ce système de jeu dans les prochaines semaines. @FabriceHawkins https://t.co/3oAN65TzHf pic.twitter.com/7cEIQ9Fpgo — RMC Sport (@RMCsport) November 12, 2023

