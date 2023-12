PSG : Luis Enrique promet un brillant avenir à Ethan Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Ethan Mbappé, qui fêtera bientôt ses 17 ans, a fait ses grands débuts chez les professionnels en entrant dans le temps additionnel lors de la victoire parisienne contre Metz hier soir. "Ça fait toujours plaisir, a-t-il commenté. En plus, j’ai débuté au Parc des Princes, devant les supporters. Je suis très content et j’espère qu’il y en aura d’autres." Son grand frère Kylian, qui fêtait ses 25 ans ce mercredi, a apprécié. "Je suis content, je suis content. Il kiffe mais moi encore plus. En tant que grand frère, ça fait extrêmement plaisir. Je ne pensais pas que j’allais vivre un jour spécial comme ça. Mais vraiment, ce match-là, je vais le garder en mémoire. Gagner, c’est toujours spécial. Marquer, c’est toujours spécial. Mais aujourd’hui, il y avait encore plus spécial. C’est une belle journée."

"C’est un joueur très intéressant avec beaucoup de qualités et de personnalité"

Luis Enrique, lui, a justifié les débuts du milieu de terrain. "Ça fait un long moment que j’apprécie la façon dont il s’entraîne chaque jour avec nous. Il joue avec les U19 mais c’est un joueur très intéressant avec beaucoup de qualités et de personnalité. Il peut jouer à plusieurs postes, en 6, en 8. Il sait comment occuper les espaces." Des propos qui laissent à penser que l'Espagnol pourrait réutiliser le jeune homme, lié au PSG jusqu'en juin prochain, comme son grand frère.

